Mais dois Times brasileiros garantem classificação à segunda fase da Copa Libertadores da América, e o São Paulo está definitivamente eliminado da sequencia da competição. Flamengo e Palmeiras venceram ontem (30) seus respectivos adversários, pela quinta rodada da fase inicial. Se juntam ao Atletico (PR) e Gremio, também classificados.

No Rio de Janeiro, no Marcana, o Flamengo deu o troco ao independente del Vale (Col) ao golear por 4 a 0. Os gols foram marcados por Lincoln, aos 25 minutos de jogo, Pedro ampliou aos 30 minutos, após passe de Gabigol. Na segunda etapa, Bruno Henrique marcou dois gols e completou a vitória rubro-negra.

No jogo de ida, o Rubro-negro carioca foi goleado pelo adversário por 5 a0, a maior goleada sofrida em jogos da Libertadores. Após a partida, Bruno Henrique respirou aliviado: “Por pouco não devolvemos a mesma goleada”. Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do Grupo A, com 12 pontos, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Na última rodada, no dia 21 de outubro, o time rubro-negro precisa de um empate com o Junior Barranquilla, no Maracanã, para avançar em primeiro. O Del Valle permanece com nove pontos, na segunda colocação, seguido pelo Junior, com seis. Barcelona de Guayaquil é o lanterna da chave, com três pontos.

VERDÃO ESTÁ DENTRO

A vitória por 5 a 0 sobre o Bolívar (BOL) garantiu ao Palmeiras classificação ontem (30) por antecipação à segunda fase da Libertadores. No jogo realizado no Alianz Park, os gols foram marcados por Willian Gomes, Wesley, Matias Vina, Raphael Cavalcante, e Rony. O Verdão, agora, soma 13 pontos e é líder do Grupo com seis a mais que o Guarani (PAR), segundo colocado.

SÃO PAULO FORA

O Tricolor Paulista perdeu para o River Plate (ARG) por 2 a 1 e está fora da fase seguinte. Agora, o time precisa vencer seu último jogo contra o também já eliminado Binacional (PER) para pensar em passaporte para a Copa Sul-Americana deste ano.