Flamengo empata com o Racing em noite de recorde de Gabigol na Libertadores

A noite do torcedor do Flamengo na Libertadores começou com euforia e terminou em sorriso amarelo. Na Argentina, contra o Racing, o Rubro-negro chegou a abrir o placar com gol de Gabriel Barbosa, mas sofreu o empate na etapa final, em bela cobrança de falta de Nicolás Oróz.

O gol de Gabigol fez dele o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores.

A partida ainda contou com dois expulsos, um de cada lado: Hauche, do Racing, no primeiro tempo, e Wesley, do Flamengo, na segunda etapa — no lance que terminou no gol de empate.

Com o resultado, o Flamengo fica na segunda posição do grupo A, com quatro pontos. O líder é exatamente o Racing, com sete.

