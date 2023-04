Flamengo, Grêmio e Cruzeiro estreiam na Copa do Brasil

Mais três jogos fecham a rodada desta semana na Copa do Brasil. Flamengo, Cruzeiro e Grêmio estreiam na terceira fase jogando fora de casa.

O Flamengo precisa da vitória, não só para a vantagem do jogo da volta, mas para levantar o ânimo do time que perdeu o Campeonato Carioca e, como consequência, o técnico Vitor Pereira. O time joga contra o Maringá, no Paraná.

O Grêmio está no momento de casa arrumada. O time tem Luis Suárez brilhando, ganhou o Campeonato Gaúcho e estabilidade no trabalho do técnico Renato Portaluppi. Os gaúchos estão em Natal para encarar o ABC.

O Cruzeiro joga contra o Náutico, em Recife. O jogo será a estreia do técnico português Pepa.

Nesta terceira fase da Copa do Brasil, os clubes tem jogos de ida e volta. O gol marcado fora de casa não conta como critério de desempate. Se os confrontos terminarem empatados, a decisão irá para as penalidades.

Confira os jogos:

Náutico x Cruzeiro, às 19h, no Estádio dos Aflitos, em Recife.

Maringá x Flamengo, às 20h, no Estádio Willie Davids, em Maringá.

ABC x Grêmio, às 21h, no Estádio Frasqueirão, em Natal.

Os maiores campeões

Cruzeiro, Grêmio e Flamengo são, respectivamente, os maiores campeões da Copa do Brasil. O time de Minas tem 6 títulos, sendo o último conquistado em 2018. O Grêmio foi campeão em 2016 e tem, ao todo, 5 títulos. O Flamengo briga pelo bicampeonato. Em 2022, venceu o Corinthians. O time da Gávea tem 4 títulos.

E as estreias nos últimos 5 anos?

Nos últimos 5 anos, a Raposa estreou sempre fora de casa. Empatou 3 jogos e ganhou dois. O tricolor gaúcho tem um retrospecto mais variado, pois teve três jogos fora da Arena do Grêmio e dois em casa, perdendo 1, empatando 1 e vencendo 3 das primeiras partidas.

O Flamengo é o time com as melhores estreias. Atuou apenas uma vez no Maracanã, teve 4 jogos pelo Brasil e venceu todos os confrontos de estreia.