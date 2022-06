Um dia depois de os fatos serem noticiados pela imprensa esportiva, o Flamengo tornou oficial nesta sexta-feira (10) a contratação do técnico Dorival Júnior para a sequência da temporada. Ele substitui o português Paulo Sousa, demitido ontem (09).

Dorival estava no Ceará, onde pediu demissão, e assinou o contrato com o Mais Querido até dezembro de 2022. Além do Campeonato Brasileiro, o time está nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Essa será a terceira passagem do técnico pelo clube da Gávea. A estreia dele no banco de reservas do Flamengo ainda depende da publicação do contrato no boletim informativo da CBF. Por enquanto, o Rubro-Negro segue sendo treinador por Mário Jorge, do Sub-20.