Flamengo: por que Sampaoli gastou todas as substituições no intervalo contra o Bahia?

Todo mundo estranhou quando o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, fez as cinco alterações possíveis no intervalo, sacando até o goleiro. Segundo o treinador, todos os substituídos pediram para sair por causa de lesão, e ele também foi surpreendido com isso.

O Flamengo venceu o Bahia por 3 a 2, na tarde deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

As trocas foram todas por lesão, todos os jogadores pediram para sair, os quatro de linha pediram no vestiário. Quando íamos sair a campo, o medico me disse que o goleiro havia sentido um problema muscular e precisava sair também Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo

“Digo que me surpreendeu ter que tomar essa decisão, mas jogando tanto, era a situação que tínhamos no vestiário, disseram que não podiam continuar”, disse o treinador após a partida, em rápida entrevista coletiva na Arena Fonte Nova.

Saíram David Luiz, Matheus França, Everton Cebolinha e Thiago Maia na linha e o goleiro Matheus Cunha, para entrar Santos, que não está 100% após se recuperar de lesão. Entraram ainda Wesley, Vidal, Erick Pulgar e Bruno Henrique.

O treinador explicou também por que seu time não conseguiu “matar” o jogo ao ficar com dois jogadores a mais em campo desde os 31 minutos do segundo. O Bahia teve até chances de empatar o confronto.

“O time precisava ter tido mais maturidade, mais tranquilidade para segurar a bola no ataque. Como finalizamos mal no ataque, o time adversário voltava com energia para nos atacar na nossa área. Não tivemos o controle para conseguir um placar maior”, disse Sampaoli.

Flamengo detalha lesões

Após a coletiva do técnico, o Flamengo detalhou nas redes sociais os problemas específicos de cada jogador.

Everton Cebolinha – entorse no tornozelo esquerdo

Matheus França – pancada no joelho

David Luiz – dores no músculo posterior da coxa direita

Matheus Cunha – dores no quadril e na coxa direita

Thiago Maia – sentiu desgaste

Segundo o clube, Cebolinha, França, David Luiz e Cunha serão reavaliados neste domingo.

O Flamengo tem duelo difícil já na terça-feira (16), contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. O clássico no Maracanã abre as oitavas de final da competição.