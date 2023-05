Flamengo vence Goiás e se afasta da zona do rebaixamento do Brasileirão

No Maracanã, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (10), o Rubro-Negro derrotou o Goiás por 2 a 0. Pedro e Everton Ribeiro marcaram os gols do clube carioca.

Com seis pontos, o Flamengo pulou, momentaneamente, para a 12ª posição. O Esmeraldino segue com três pontos e na zona de rebaixamento.

Como foi o jogo

Foram necessários poucos minutos para o Flamengo impor seu estilo de jogo. Os primeiros bons movimentos foram de Arrascaeta, de volta ao time titular, mas coube a Ayrton Lucas invadir a área e, derrubado por Edu, sofrer o pênalti.

Logo aos oito minutos, Pedro teve a chance de abrir o placar e não a desperdiçou. Bola de um lado, goleiro do outro: 1 a 0 com o 22º gol do artilheiro da temporada. Ainda na comemoração do gol, Pedro sentiu um incômodo na perna direita e foi substituído por Bruno Henrique.

Repetindo o bom início do primeiro tempo, o Flamengo precisou de dois minutos para tranquilizar a Nação. Everton Cebolinha recebeu com liberdade pela esquerda e cruzou para o xará. Na categoria habitual, Everton Ribeiro encontrou uma letra, que botou a bola no cantinho do gol adversário: 2 a 0!

O Goiás não teve reação e, aos poucos, foi se entregando e acabou derrotado no Maracanã.

O time de Jorge Sampaoli volta a campo pela Série A neste sábado: enfrenta o Bahia, em Salvador. Já o Goiás recebe o Botafogo. A partida será no próximo domingo, às 18h30, no Hailé Pinheiro, em Goiânia.