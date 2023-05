Flávio Bolsonaro desiste de candidatura à prefeitura do Rio

Na última quinta-feira, 18, o senador Flávio Bolsonaro (PL) utilizou o Twitter para anunciar que não participará das eleições municipais de 2024 como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro.

Em sua publicação, ele afirmou que continuará contribuindo com a capital fluminense por meio de seu trabalho no Senado Federal.

A decisão foi tomada após receber aconselhamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve presente no Senado, conforme antecipamos.

Flávio havia anteriormente mencionado que se candidataria caso seu pai “abraçasse” a candidatura, ressaltando que a decisão final caberia a ele. Durante uma entrevista à rádio Jovem Pan, Jair Bolsonaro expressou que “Flávio tem um forte desejo de concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro e acredita que pode melhorar a cidade, replicando as boas práticas e resultados positivos que alcançamos durante o meu mandato como presidente”.

No entanto, o ex-presidente também destacou a necessidade de seu filho atuar em Brasília, mencionando que ele desempenhou um papel importante no Senado durante seu governo e que precisa continuar fazendo articulações políticas e ajudando o Estado do Rio de Janeiro a partir dessa posição.