O MP do RJ deverá denunciar na sexta-feira (26), o Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) no esquema da rachadinha. Flávio é acusado dos crimes de peculato, organização criminosa e improbidade administrativa. De acordo com o Promotor do MP/RJ, o parlamentar teria chefiado uma estrutura para desviar parte dos salários de servidores da Assembleia Legislativa do RJ em benefício próprio.