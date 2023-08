Flavio Dino chama candidatos de direita de “monstros”

O ministro da Justiça, Flávio Dino, reagiu ao resultado das eleições primárias na Argentina nesta 2ª feira, 14, sem citar diretamente o argentino Javier Milei, vencedor da disputa.

Dino afirmou em seu perfil no X (antigo Twitter) que, por meio da história, é possível perceber que, “em eleições, os monstros de extrema-direita só chegam ao poder quando o centro e os liberais caminham com as aberrações”.

Veja: