Mais rigor, mas também muitas flexibilizações constam do novo Código de Transito Brasileiro, sancionado pelo presidente da República Jair Bolsonaro, em outubro do ano passado, e que entra em vigor a partir da próxima segunda-feira (12). E entre as maiores mudanças está na pontuação. Atualmente, o motorista que atinge 20 pontos durante o período de 12 meses pode ter a carteira suspensa. Com a mudança, a suspensão ocorrerá de forma escalonada. O condutor terá a habilitação suspensa com: 20 pontos (se tiver duas ou mais infrações gravíssimas na carteira); 30 pontos (uma infração gravíssima na pontuação) e 40 pontos (nenhuma infração gravíssima na pontuação). Já para o condutor que exerce atividade remunerada, a suspensão será com 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Essa regra valerá tanto para motoristas de ônibus ou caminhões, como também para taxistas, motoristas de aplicativo ou mototaxistas. Além disso, o condutor poderá participar de um curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 meses, atingir 30 pontos, zerando então a pontuação.

Também será flexibilizada a validade da CNH. Passa de cinco para dez anos e vincula a suspensão do direito de dirigir por pontos à gravidade da infração. De acordo com as mudanças no novo Código de Trânsito, a CNH terá validade de dez anos para condutores com até 50 anos de idade. O prazo atual, de cinco anos, continua para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos.

Já a renovação a cada três anos, atualmente exigida para aqueles com 65 anos ou mais, passa a valer apenas para os motoristas com 70 anos de idade ou mais. Profissionais que exercem atividade remunerada em veículo (motoristas de ônibus ou caminhão, taxistas ou condutores por aplicativo, por exemplo) seguem a regra geral.

A nova Lei impõe pena de reclusão de 5 a 8 anos para o homicídio culposo ao volante, praticado por motorista embriagado ou sob efeito de drogas e pena de reclusão de 2 a 5 anos no caso de lesão corporal grave ou gravíssima. As penas alternativas podem envolver, por exemplo, o cumprimento de serviços comunitários.

Já com relação as multas, as mudanças são as seguintes: Em caso de infração, o prazo para o verdadeiro condutor se apresentar aumentará para 30 dias; Multas por infrações leves e médias deverão obrigatoriamente ser substituídas por advertência, caso o condutor não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses.

​ Renovação da CNH – Para os documentos emitidos após o dia 12 de abril, valerá a seguinte regra de renovação: Condutores até 50 anos de idade: renovação a cada 10 anos; De 50 a 70 anos: a cada 5 anos, e a partir de 70 anos: a cada 3 anos.

Além disso, a CNH passa a ser documento oficial de identificação, mas seu porte é dispensado quando o motorista tiver acesso à Carteira Digital de Trânsito.