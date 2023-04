Fluminense domina Athletico-PR no Maracanã e chega a seis vitórias consecutivas

O Fluminense de Fernando Diniz dominou o Athletico-PR no Maracanã e chegou a seis vitórias consecutivas, quatro delas sem sofrer gol.

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor venceu o Furacão por 2 a 0, gols de Lima e Nino, e tem 100% de aproveitamento na tabela — na estreia, venceu o América-MG por 3 a 0 em Belo Horizonte.

Enquanto isso, o time paranaense fica com apenas três pontos, já que venceu o Goiás, em casa, por 2 a 0, na primeira rodada do Brasileirão.

Tanto Fluminense quanto Athletico haviam vencido seus jogos de meio de semana pela Copa Libertadores, contra The Strongest-BOL e Atlético-MG, respectivamente.

A equipe carioca volta a campo na próxima terça-feira (25), em Belém, pela Copa do Brasil, diante do Paysandu. No primeiro jogo, vitória por 3 a 0. No Brasileiro, o Flu joga sábado (29) contra o Fortaleza, no Castelão.

O Athletico, por sua vez, foca sua atenções para terça-feira (25), diante do CRB, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, vitória dos alagoanos, por 1 a 0. No Brasileiro, o próximo confronto do clube paranaense será contra o Atlético, no sábado (29), em Belo Horizonte.

Fluminense sufoca no primeiro tempo

Apoiado pela torcida, com mais de 38 mil pessoas no Maracanã, o Fluminense sufocou o Athletico, que, no desespero, pouco conseguiu trocar passes, seja no ataque ou no campo de defesa. Marcando pressão no ataque, o Flu criou as melhores chances logo nos primeiros minutos. Cano acertou chute de primeira na trave antes dos dez minutos.

Passando o trator no rival, o Fluminense não demorou para abrir o marcador. Aos 10 minutos, Lima, que começou como titular já que Alexander foi recuado para a lateral esquerda, aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e chutou. A bola desviou em Erick, antes de entrar e abriu o marcador.

É DO LIMA O MEIAAAAAAAA! PLACAR ABERTO NO MARACA! pic.twitter.com/jxFdohhtZR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 22, 2023

O jogo seguiu com a mesma pegada até o apito final da etapa inicial. Com quase 70% de posse de bola e mais de oito finalizações, o resultado só não foi ampliado ainda nos primeiros 45 minutos por falta de pontaria tricolor, além do um gol marcado por André anulado por impedimento de Keno.

Athletico volta melhor e é castigado

Com duas mudanças, o Athletico voltou mais incisivo no segundo tempo. O Fluminense seguiu marcando sob pressão, mas viu os paranaenses assustarem mais, algo que sequer tinham conseguido no primeiro tempo. Marcando forte, assim como o Tricolor, o Furacão dobrou a marcação e quase chegou ao empate, em boa trama ofensiva.

Com a partida mais equilibrada, Rômulo teve uma grande oportunidade para igualar o jogo.

Criando pouco, o Fluminense chegou ao segundo gol em seu pior momento na partida. Alexander cruzou da esquerda e encontrou o zagueiro Nino dentro da área. O capitão mandou no ângulo, de cabeça, marcando seu quarto gol na temporada e assumindo a vice-artilharia do Tricolor em 2023.

Com a boa vantagem aberta, o Fluminense fez mudanças e segurou o ímpeto do Furacão. Paulo César Zanovelli chegou a marcar pênalti de Vitor Mendes para o Athletico, mas o VAR corrigiu a marcação, já que a bola bateu no braço de Pablo e não do defensor carioca.