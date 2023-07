Fluminense e Flamengo empatam em clássico tenso com dois gols anulados

Em jogo com dois gols anulados, um para cada lado, Fluminense e Flamengo ficaram no empate por 0 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado não agradou ninguém, já que o Botafogo venceu no sábado e disparou ainda mais na liderança.

A partida ganhou ainda mais importância por causa dos confrontos recentes entre eles.

Só neste ano, o Fluminense conquistou a Taça Guanabara e o Carioca em cima do rival, que descontou ao eliminar o time tricolor da Copa do Brasil.

No Brasileirão, apesar do empate, o Flamengo continua na vice-liderança, com 27 pontos, contra 39 do Botafogo, que abriu 12 do rival. O Fluminense tem 25 e briga pelo G-4.

O jogo entre duas equipes que gostam de ficar com a bola e têm a maior média de passes da competição não poderia ser diferente.

A partida foi equilibrada, com boas chances criadas de ambos os lados e com disputas interessantes.

Mas não dá para falar de Fla-Flu sem mencionar Gabigol e Cano. O flamenguista esteve bem marcado, mas foi o primeiro a criar grande chance de gol.

Aos dez minutos, Éverton Ribeiro puxou contra-ataque e acionou Gerson, que mandou para o camisa 10 na esquerda. O atacante chutou cruzado e mandou rente à trave.

Do outro lado, Cano desperdiçou a melhor oportunidade do Fluminense na partida, o que não costuma acontecer com tanta frequência.

Aos 22, Ganso pegou a sobra e achou o argentino na pequena área. Ele cabeceou, mas errou o alvo.

Novidade entre os titulares, após se recuperar de dores no tornozelo, o lateral Marcelo tomou um sufoco de Wesley, mas teve lampejos de bons momentos no setor ofensivo.

No entanto, uma furada quase surpreendeu Filipe Luís, que quase fez contra. Matheus Cunha salvou.

O primeiro teve ânimos exaltados de ambos os lados. Éverton Ribeiro chegou a chutar a bola, com o jogo parado, em Felipe Melo. O volante tricolor não gostou e foi tirar satisfação.

No total, foram cinco cartões amarelos, quatro do Fluminense e um do Flamengo.

No segundo tempo, Fernando Diniz resolveu colocar o Fluminense ainda mais no ataque ao tirar Martinelli e colocar Lelê.

Com uma equipe mais ofensiva, o time tricolor teve momentos de muita intensidade nos minutos iniciais e chegou a colocar o goleiro Matheus Cunha para trabalhar. O 0 a 0, no entanto, permaneceu.

A pressão do Fluminense era tanta que Arias chegou a marcar, mas o árbitro Sávio Pereira Sampaio, após analisar o VAR, assinalou falta na roubada de bola de André.

Após a decisão da arbitragem, o jogo ficou quente, com disputas mais ríspidas e muitas reclamações.

O Flamengo esqueceu de voltar para o segundo tempo e tomou um sufoco do Fluminense, que cansou de desperdiçar chances de gol, a melhor delas com Nino.

Após cobrança de escanteio, aos 39, o zagueiro subiu sozinho e viu Matheus Cunha operar um milagre.

Mas não se pode bobear contra o Flamengo. Após se cansar de perder gols, o Fluminense viu o adversário marca, a sorte é que o gol rubro-negro também foi anulado. Aos 42, Gabigol ia fazendo um gol com extrema categoria, no ângulo, mas a arbitragem marcou uma falta de Pablo em Cano e marcou falta.

Os minutos finais foram de muita emoção. Luiz Araújo foi expulso, enquanto Fernando Diniz tentou colocar o Fluminense todo no ataque. O time tricolor pressionou, mas o Flamengo se fechou e confirmou a igualdade.

O Flamengo volta a campo no sábado, às 16h, diante do América-MG, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Na segunda-feira (24), às 19h, o Fluminense visita o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 0 FLAMENGO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (John Kennedy) e Marcelo (Felipe Andrade); André, Martinelli (Lelê), Arias, Ganso (Leo Fernández) e Lima; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira (Pablo) e Filipe Luís; Thiago Maia (Luiz Araújo), Gerson, Arrascaeta (André Luiz) e Everton Ribeiro (Victor Hugo); Éverton Cebolinha (Allan) e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS – Arias, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – André, Cano, Felipe Melo, Ganso, Lima, Pedro Rangel e Fernando Diniz (Fluminense); André Luiz, Everton Ribeiro, Filipe Luís, Gabigol e Thiago Maia (Flamengo)

CARTÃO VERMELHO – Luiz Araújo (Flamengo)

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF)

RENDA – R$ 3.593.120,50

PÚBLICO – 57.258 pagantes.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)