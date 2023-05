Fluminense e Vasco empatam em clássico com gol relâmpago e goleiro inspirado

O Fluminense empatou em 1 a 1 o clássico contra o Vasco, neste sábado (6), pela quarta rodada do Brasileirão. O Cruzmaltino saiu na frente logo no primeiro minuto, com Pedro Raul aproveitando uma falha do goleiro Fábio na saída de bola, mas o Tricolor igualou o marcador no segundo tempo, com um gol do meia Lima.

O jogo

O gol do Vasco foi marcado logo no primeiro minuto de jogo. Após um passe errado do experiente goleiro Fábio na saída de bola, Alex Teixeira achou Pedro Raul livre dentro da área para abrir o placar.

A partir daí, o Fluminense manteve o controle das ações do jogo e criou boas chances de gol. Apesar disso, o Vasco perdeu uma grande oportunidade para ampliar o marcador em outro erro da defesa tricolor. O atacante Gabriel Pec foi quem perdeu o gol.

A estratégia de Fernando Diniz veio a ter efeito após o intervalo. Aos 9 minutos, Cano soltou uma bomba de primeira com a canhota e o meio-campista Lima aproveitou o rebote para empatar.

O Flu se manteve melhor na partida, mas esbarrou em uma ótima atuação do goleiro Léo Jardim.

A virada quase veio no último lance. Ganso lançou na área, o zagueiro Nino resvalou e a bola bateu em Léo Pelé. Os jogadores do Tricolor pediram pênalti, mas o VAR entendeu que não e o árbitro Wilton Pereira Sampaio apitou fim de jogo.

Classificação

Com o resultado, o Fluminense sobe uma posição e ocupa o quarto lugar, com sete pontos. O Vasco também sobe uma posição com o empate e está agora em oitavo, com cinco pontos.