Fluminense enfrenta River Plate para encaminhar vaga na Libertadores

O Fluminense enfrenta nesta terça-feira o River Plate-ARG, a partir das 21h, no Maracanã, no jogo mais esperado pelo clube na fase de grupos da Copa Libertadores e que pode, com uma vitória, deixar bem encaminhada a vaga para as oitavas de final.

Os argentinos, comandados agora pelo ex-zagueiro Martin Demichelis depois do fim da era Marcelo Gallardo, vive um bom momento, liderando o Campeonato Argentino com seis pontos à frente do segundo colocado, o San Lorenzo, após 14 rodadas. Mas na Libertadores, o River perdeu na estreia para o The Strongest-BOL, 3 a 1 na Bolívia, deixando a liderança do Grupo D nas mãos do Fluminense, que bateu Sporting Cristal e The Strongest e chegou aos seis pontos.

Se os brasileiros alcançarem os nove pontos, deixando os argentinos com três, não só a vaga fica próxima, como também a primeira colocação, que dá a vantagem de decidir o confronto das oitavas de final em casa.

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, chega para a partida, entretanto, receoso após a derrota do sábado, 4 a 2 para o Fortaleza, pela Série A do Campeonato Brasileiro. É verdade que ele optou, pensando já no River, por poupar parte de seus titulares no início do confronto. Mas com a atuação ruim e desvantagem no placar, Cano, Ganso e Arias entraram no segundo tempo e nada adiantou. “A gente marcou muito mal hoje [sábado], sofremos quatro, mas poderíamos ter sofrido muito mais. Isso é uma coisa que a gente vai corrigir para terça-feira não acontecer contra o River. Tem que trabalhar de novo porque terça-feira tem outra decisão para a gente vencer”, disse Ganso ao final do confronto na Arena Castelão.

Diniz falou em falta de concentração e que teria que trabalhar bem a cabeça de seus jogadores para o jogo contra os argentinos, rivais que costumam abusar das provocações. Uma vantagem nesse duelo mental deve ser o retorno do experiente lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos. Fora do time desde 18 de abril, na vitória de 1 a 0 sobre o The Strongest, com dores na panturrilha, o jogador participou normalmente do treinamento desta segunda-feira (1), no centro de treinamento do Fluminense, e deve aparecer no time, que terá força máxima.

Demichelis não terá no River Plate o zagueiro Paulo Díaz, machucado, e o lateral-esquerdo Enzo Díaz, suspenso por ter sido expulso na vitória argentina de 4 a 2 sobre o Sporting Cristal-PER. Há uma duvida, segundo a imprensa local, no ataque, ente Borja, ex-Palmeiras, e De la Cruz. Nacho Fernández, ex-jogador do Atlético, está confirmado no meio de campo.

Fluminense x River Plate-ARG

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

River Plate: Armani; Herrera, González Pirez, Mammana e Casco; Aliendro, Enzo Pérez, Nacho Fernández e De la Cruz (Borja); Barco e Lucas Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.