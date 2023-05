Fluminense vence o Cruzeiro em noite de briga entre companheiros no Mineirão

O Cruzeiro fez um jogo intenso, mas perdeu a batalha com o Fluminense no seu retorno tão esperado ao Mineirão. Na noite desta quarta-feira (10), o time celeste perdeu por 2 a 0, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ganso e Cano marcaram os gols da equipe carioca.

A Raposa criou muitas chances ao longo da partida, mas não conseguiu ser efetiva. Além das chances com bola rolando, Bruno Rodrigues perdeu dois pênaltis. O Fluminense, por sua vez, foi mais efetivo e garantiu os três pontos no Mineirão.

Com a vitória, o Fluminense de Fernando Diniz fica na terceira posição, com dez pontos. Já o Cruzeiro para nos nove pontos, em quarto, e pode perder a posição com os jogos desta quinta-feira.

Fim da invencibilidade

A derrota encerra a sequência de invencibilidade do Cruzeiro no Brasileirão, já que o time de Pepa vinha de três vitórias consecutivas, contra Grêmio, Bragantino e Santos.

Do outro lado, o Fluminense volta a vencer após dois jogos, já que vinha de derrota para o Fortaleza (4 a 2) e empate com o Vasco (1 a 1).América x Cruzeiro na sequência.

O próximo jogo do Cruzeiro será o clássico com o América, no próximo domingo (14), no estádio Independência, pela sexta rodada do Brasileiro. E o Fluminense enfrenta o Cuiabá no sábado (13), às 18h30, no Maracanã.

Os gols

Aos 43 minutos do primeiro tempo, Marcelo cobrou a falta, Marlon tirou, a bola rebateu em Cano e foi na trave. Lima pegou a sobra, Oliveira salvou em cima da linha, mas Ganso ficou com a bola limpa, e fuzilou para a rede: 0 a 1.

TENTAMOS TRÊS VEZES E O MAESTRO CONSEGUIU! PAULO HENRIQUE, O GANSO! VAAAAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/FZAY1g0yiM — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 11, 2023

Aos oito minutos do segundo tempo, Cano aumentou o placar, após cruzamento de Guga: 2 a 0. Foi um gol característico do Fluminense. A jogada começou num chapéu dado por Marcelo ainda no campo defensa. A equipe trocou passes de maneira vertical até Ganso dar o passe para Guga acertar o cruzamento.

CRUZAMENTO DE GUGA E GOL DE GERMAN CANO! 2 a 0 pro MEU TRICOLOR! VAAAAAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/Po5YINCZj3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 11, 2023

Dois pênaltis perdidos e discussão

O Cruzeiro desperdiçou a chance de marcar um gol. E foi em um lance inacreditável. O juiz marcou pênalti de Manoel. Bruno Rodrigues perdeu duas vezes.

Na primeira, Fábio se adiantou e o juiz mandou voltar. Na segunda ele isolou.

No lance do pênalti, Henrique Dourado quis fazer a cobrança, mas Bruno Rodrigues, o cobrador oficial, rejeitou o pedido, e perdeu.

Quando o juiz mandou voltar, Dourado tentou novamente bater o pênalti, e aconteceu um princípio de confusão.

Cruzeiro 0 x 2 Fluminense

Cruzeiro: Rafael; Willian, Lucas Oliveira, Luciano Castán (Nikão) e Marlon; Filipe Machado (Daniel Jr), Neto Moura (Wallisson) e Mateus Vital; Wesley (Stênio), Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa.

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo (Manoel), Marcelo (Thiago Santos); André, Alexsander, Lima, Ganso (Lelê); Arias (Isaac) e Cano (David Braz).

Gols: Paulo Henrique Ganso (43 min/1ºT) e Germán Cano (8 min/2ºT) do Fluminense

Cartões amarelos: Wesley (Cruzeiro)Marcelo, Thiago Santos, Manoel, André (Fluminense)

Cartão Vermelho: André (Fluminense)

Motivo: 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 10 de maio de 2023 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

Árbitro de vídeo: Daiane Muniz