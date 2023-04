Fluminense vence o Paysandu e fica perto da vaga na Copa do Brasil; veja gols

Após conquistar o título carioca com autoridade em cima do Flamengo, o Fluminense voltou ao Maracanã e não teve dificuldades para vencer o Paysandu e encaminhar a vaga para próxima fase da Copa do Brasil.

Com gols de Nino, Keno e Felipe Melo, todos no primeiro tempo, o Tricolor carioca venceu os paraenses por 3 a 0.

Agora, as equipes voltam a se encarar no próximo dia 25, no Mangueirão, em Belém (PA), e o Flu pode até perder por dois gols de diferença que confirma a vaga à próxima fase. Lembrando que o classificado leva a premiação de R$ 3,3 milhões da CBF por avançar para as oitavas de finais.

Antes desse confronto, o Fluminense estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, no sábado (15), diante do América-MG, no Independência. O Paysandu, por sua vez, joga no domingo (16), pelo Campeonato Paraense, contra a Tuna Luso, fora de casa. O Papão estreia na Série C do Campeonato Brasileiro apenas no dia 2 de maio, diante do Aparecidense, em casa.

Partida decidida no primeiro tempo

Empurrado por pouco mais de 27 mil torcedores, o Fluminense dominou a partida desde os primeiros minutos. Ainda na primeira etapa, o meia Alexander teve um gol anulado e os tricolores reclamam de um pênalti não marcado em Lima, por Henriquez. O árbitro Anderson Daronco ainda foi chamado pelo VAR, mas optou por seguir com sua decisão de campo.

Dali em diante, o Fluminense atropelou e definiu a partida na primeira etapa. Após bela jogada de Arias, Nino abriu o marcador de cabeça. Depois, foi a vez de Keno ampliar para o Tricolor. No fim da primeira etapa, Felipe Melo, de cabeça, marcou seu primeiro gol em 51 jogos pelo Flu.

Fluminense administra vantagem

No segundo tempo, com a partida resolvida, o Fluminense administrou a vantagem, mas seguiu forçando em busca de mais gols. O grande destaque ficou por conta do goleiro Thiago Coelho, com pelo menos duas boas defesas. Mesmo empurrado pela torcida, o artilheiro do Brasil na temporada com 18 gols, Germán Cano, acabou passando em branco.

Além das boas chances criadas, o Tricolor acertou a trave em duas oportunidades e por pouco não deixou o placar mais elástico. A boa vitória, foi a segunda consecutiva da equipe de Fernando Diniz. No fim de semana, diante do Flamengo, o Flu sagrou-se bicampeão carioca com uma vitória por 4 a 1 em cima do maior rival.

A vitória, inclusive, custou o emprego de Vitor Pereira, no comando Rubro-Negro.