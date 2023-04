Fluminense volta a ganhar o Paysandu por 3 a 0 e segue 100% na Copa do Brasil

O Fluminense fez a sua parte e confirmou, sem dificuldades, a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (25), o Tricolor venceu novamente o Paysandu, desta vez no Mangueirão, por 3 a 0, com gols de Cano, Keno e John Kennedy, e repetiu o placar do primeiro jogo, no Maracanã.

De quebra, o clube embolsou R$ 3,3 milhões de premiação pela classificação e chegou à marca de sete vitórias consecutivas na temporada.

Com o novo triunfo, o Fluminense manteve-se 100% em todos os torneios que disputa atualmente: Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. As quatro derrotas e dois empates que teve na temporada foram no Campeonato Carioca, do qual foi campeão.

Agora, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileiro e encara o Fortaleza, no sábado (29), no Castelão. O Paysandu volta a campo também no sábado, diante do Águia de Marabá, pela semifinal do Campeonato Paraense. No primeiro jogo, vitória por 1 a 0 do Papão.

Fluminense em ritmo de treino

Em ritmo de treino, o Fluminense não teve trabalho para derrotar o Paysandu, mesmo atuando no Mangueirão. Vivendo um momento espetacular em 2023, o Tricolor carioca precisou de apenas três minutos para fazer o primeiro gol com Cano, que chegou ao vigésimo no ano, cada dia mais artilheiro.

O L ESTÁ FEITO EM BELÉM! AVISA QUE TEM GOL DO GERMÁN CANO NA CIDADE! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/uIv5v7Tqa9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 25, 2023

O Paysandu até tentou esboçar alguma reação, mas com desvantagem de quatro gols no placar agregado, o time paraense foi perdendo o ímpeto dos primeiros minutos. Mesmo assim, contou com o apoio da torcida durante todo o tempo.

QUE GOLAÇOOOOO! KENALDINHO É O SEGUNDO DO FLUZÃAAAAAAAO! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/S8V0A5byDs — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 26, 2023

Ainda no primeiro tempo, o Fluminense sacramentou a partida. Keno, de fora da área, marcou um golaço para dar mais confiança ao quase imbatível Flu.

Segundo tempo para cumprir tabela

Como esperado, com a vantagem mais do que confirmada, o segundo tempo no Mangueirão foi morno. Fernando Diniz aproveitou para fazer testes e dar minutagem para alguns jogadores e poupar outros, como foi o caso de Manoel, que voltou na vaga de Felipe Melo.

Em uma das poucas chances da equipe da casa, Mario Sergio quase marcou nos primeiros minutos da segunda etapa, mas parou nas mãos de Fábio.

Paulo Henrique Ganso, Samuel Xavier e Arias foram outros poupados pelo treinador do Fluminense.

QUE GOLAAAAAAAAÇO! JK, VOCÊ JOGA MUITO! É O TERCEIRO DO FLUZÃAAAAAAAO! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/7twYsodxfU — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 26, 2023

Em uma dessas mudanças, John Kennedy aproveitou a oportunidade que ganhou de Fernando Diniz e marcou um bonito gol, ampliando a vantagem.

Paysandu 0x3 Fluminense

Paysandu

Thiago Coelho; Edilson, Genilson, Rodolfo Filemon, Wanderson (Kelvi Gomes) e Eltinho; João Vieira (Ricardinho), Geovane (Igor Fernandes) e Fernando Gabriel (Samuel Santos); Luis Phelipe (Vicente) e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Nino, Felipe Melo (Manoel) e Alexander; André, Lima, Paulo Henrique Ganso (Gabriel Pirani) e Jhon Arias (John Kennedy); Keno e Cano (Isaac). Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Cano (3 min 1ºT), Keno (43 min 1ºT) e John Kennedy (26 min 2ºT) para o Fluminense

Cartões amarelos: Rodolfo Filemon, Mario Sergio, Edilson, Samuel Santos e Geovane (Paysandu); Keno (Fluminense)

Motivo: Jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 25 de abril de 2023 (terça-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Mangueirão, Belém, Pará

Árbitro: Edina Alves Batista

Auxiliares: Neuza Inês Back e Leila Naiara da Cruz

VAR: Rodolpho Toski Marques.