Fluminense x Flamengo: veja prováveis times na Copa do Brasil  

Fluminense e Flamengo se enfrentam pela primeira em uma competição nacional de mata-masta, nesta terça-feira (16), no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

As duas equipes chegam para esse Fla-Flu em momentos distintos. O Tricolor vive uma lua de mel com sua torcida e vem de excelentes atuações, seja na Série A do Campeonato Brasileiro ou na Copa Libertadores. Além disso, o Flu foi campeão carioca em cima do próprio Rubro-Negro, com goleada.

Já o Flamengo, apesar de ter vencido seus últimos dois jogos na Série A, ainda é um time em formação nas mãos de Jorge Sampaoli. Além disso, a quantidade de desfalques pode ser um problemão para o técnico argentino.

Fluminense perde motor do meio de campo

Fernando Diniz tem dois desfalques confirmados para o confronto, mas um deles é essencial para a formação tática da equipe. O volante Alexsander sofreu uma lesão no confronto diante do Cruzeiro e ficará pelo menos 45 dias longe.O camisa 5 vai perder os dois confrontos pela Copa do Brasil – com a volta dia 1 de junho. Quem também está vetado do confronto é Keno. Samuel Xavier pode retornar ao time e Martinelli deve voltar a ser opção no banco de reservas.

O Fluminense deve iniciar o Fla-Flu com a seguinte formação: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Felipe Melo, Nino e Marcelo; André, Thiago Santos, Lima e Ganso; Arias e Cano.

Sampaoli com dificuldades para montar a equipe

Depois de ser obrigado a fazer cinco alterações no intervalo, todas por lesão, diante do Bahia, o técnico Jorge Sampaoli vai ter dificuldades para escalar o Flamengo neste Fla-Flu. Entre os principais desfalques, estão Pedro e David Luiz, vetados.

No meio de campo, o argentino também não deve contar com Thiago Maia, mas Ararscaeta tem chances de iniciar entre os titulares. Outra dúvida está no gol. Matheus Cunha treinou nesta segunda-feira (15) e pode retornar. Senão, Santos inicia.

Sem David Luiz, Léo Pereira irá fazer dupla de zaga com Fabrício Bruno. Varela é outro que tem chances de voltar, pelo menos no banco de reservas. Gerson é outro que pode ficar à disposição, assim com o Matheus França.

Com tantos problemas, um possível Flamengo para clássico é: Santos (Matheus Cunha); Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Vidal e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Everton Cebolinha (Matheus França) e Gabigol.

Arbitragem

Anderson Daronco, árbitro Fifa, é o encarregado do clássico no Maracanã. Os assistentes serão: Bruno Raphael Pires e Danilo Ricardo Simon Manis. O VAR fica à cargo de Daiane Caroline Muniz dos Santos