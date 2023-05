FMC leva soluções agrícolas tecnológicas e inovadoras para a Agrishow 2023

A Agrishow, uma das maiores feiras internacionais de tecnologia agrícola, tem como principal objetivo apresentar o que existe de mais moderno ao agronegócio. Com o mesmo propósito, a FMC, empresa de ciências para agricultura, mostrará soluções e tecnologias para todos os momentos das lavouras, principalmente para a cana-de-açúcar, cereais, café e citros. A feira acontece entre 1° e 5 de maio, em Ribeirão Preto (SP), das 9h às 18h.

Na cultura canavieira, o grande destaque será o inseticida Verimark®, recém-lançado ao mercado. O produto possui um modo de ação totalmente diferente dos inseticidas disponíveis atualmente para controle de pragas, como a cigarrinha-das-raízes (Mahanarva fimbriolata), a broca da cana (Diatraea saccharalis) e o Sphenophorus, e preserva os demais insetos benéficos e importantes para o equilíbrio sustentável da lavoura. Outra solução inovadora para o canavial é o herbicida Boral Full®, que possui uma tecnologia que oferece proteção mais eficaz e seletiva, deixando a cultura livre da mato-competição, mantendo o potencial produtivo.

Para a sojicultura, a equipe da FMC apresentará os inseticidas Hero®, que controla as pragas por caminhamento e contato, como o percevejo-verde (Nezara viridula); Talisman®, uma solução completa que impulsiona a performance ao combater percevejos em diferentes estágios com controle imediato, ação redobrada e alta eficácia; e o Premio®, com proteção prolongada para a cultura, é uma ferramenta para manejo que preserva a tecnologia Bt amplo espectro para controle de lagartas.

No portfólio de citros, o Benevia® é um inseticida sistêmico de alta performance, com residual mais longo, que proporciona o controle tanto de ninfas quanto de adultos. O produto destaca-se pela seletividade e flexibilidade de uso, o que torna o manejo mais fácil para o produtor e proporcionando melhor desenvolvimento das plantas, resultando na melhor expressão do potencial produtivo da cultura.

“A FMC é uma empresa que oferece soluções inovadoras para diversos cultivos e em todas as etapas dos ciclos produtivos. Em mais um ano, estaremos com nosso estande no Shopping Rural Coopercitrus para receber e orientar os clientes sobre as tecnologias e diferenciais dos produtos da marca, bem como para auxiliá-los com as melhores práticas de manejo para proporcionar produtividade e rentabilidade das lavouras”, destaca Maurício Oliveira, gerente de marketing regional de cana e especialidades da empresa.

O profissional ressalta também a parceria com a cooperativa: “a Coopercitrus é um dos maiores e mais importantes clientes da FMC. Um parceiro estratégico de multiculturas e, por isso, levaremos nossos lançamentos para diversos cultivos, pois queremos sempre atendê-los com os melhores produtos e contribuir, cada vez mais, com cada lavoura e produtor. É uma honra estar ao lado dos cooperados e, por mais um ano, dentro do Shopping Rural durante a Agrishow”.

JUNTOS

Os visitantes da Agrishow também poderão conhecer o programa de relacionamento JUNTOS PRODUTOR, no qual os agricultores inscritos ganham FMC Coins, moeda do programa, toda vez que adquirirem produtos da empresa nos canais parceiros. Com a pontuação, é possível resgatar produtos e serviços, como equipamentos, programas de capacitação e consultorias especializadas. Para participar, basta acessar a plataforma (juntosfmc.com.br ou aplicativo), fazer o cadastro e o upload das notas fiscais de compras no sistema.