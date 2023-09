Focus: mercado projeta inflação de 4,86% em 2023

Depois de duas semanas com expectativa de alta, os analistas de mercado projetam queda da inflação para 2023, de acordo com oBoletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 18, pelo Banco Central. O documento mostra que o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) deve fechar o ano em 4,86% ante a projeção de 4,93% na semana passada.

Para 2024, a projeção também é de queda, de 3,89% na semana anterior para 3,86% nesta semana. O cenário para 2025 é de estabilidade. Pela oitava semana seguida, os analistas projetam inflação de 3,5%.

Boletim Focus estima alta do PIB em 2023

O Boletim Focus desta segunda também estima que o Produto Interno Bruto (PIB) vai crescer 2,89% em 2023, ante a projeção de 2,64% na semana anterior. No ano que vem, a projeção é de crescimento da economia em 1,5% ante 1,47% na semana anterior.

Entretanto, para 2025, a projeção é de queda. O PIB deve crescer 1,95% ante 2% na semana anterior.

Dólar cai e taxa de juros fica estável

A projeção dos analistas de mercado consultados pelo Banco Central mostra que o dólar deve fechar 2023 valendo R$ 4,95 ante a projeção de R$ 5 na semana anterior.

Já a projeção da taxa de juros segue estável, em 11,75%, pela sexta semana seguida. Atualmente a Selic está em 13,25%.

Divulgado toda segunda-feira, oBoletim Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, inflação, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. As projeções são do mercado, não do BC.