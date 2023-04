Fogo amigo: Tereza aluga PSDB para fazer o PP crescer e liga alerta em tucanos

Uma movimentação da senadora Tereza Cristina (PP) nesta semana chamou atenção do ninho tucano, especialmente da ala mais ligada a questões partidárias. A senadora tirou Marco Aurélio Santullo do governo na véspera de ano eleitoral e deixou a ala mais militante de olhos bem abertos.

O apoio de Tereza a Eduardo Riedel (PSDB) foi fundamental para a eleição de Riedel, o que garantiu regalias para o PP. A senadora emplacou Santullo e Ademar Junior no governo, assegurou a presidência da Assembleia Legislativa, com Gerson Claro, e ainda o posto de vice-governador, para Barbosinha.

Dívida feita e paga, mas os capítulos seguintes serão decisivos para aferir até quando os dias serão de paz e amor na relação entre os partidos, que disputam os comandos dos municípios na próxima eleição. O ex-governador Reinaldo Azambuja lidera o PSDB de um lado e do outro Tereza tenta estabelecer o PP, o que pode confrontar interesses.

Com o governo nas mãos, o PSDB tem 37 prefeituras e pode chegar a 50 antes da eleição. O PP vem na segunda colocação, com 21 prefeitos, o que representa 26,5% dos mandatários municipais, incluindo o segundo maior município, Dourados.

Os dois partidos ainda continuam aliados e com alguns dedos para falar sobre filiações, mas a aproximação do período eleitoral vai estreitando cada vez mais os caminhos e parte da ala mais militante não viu com bons olhos a mexida de Tereza, com menos de quatro meses de governo.

Tereza tirou Santullo e colocou outro filiado ao PP no governo, o ex-diretor da Sanesul, Walter Carneiro, suplente do partido na Câmara Federal. Ademar Junior, que estava como secretário-adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), foi para a Funtrab no lugar de Santullo e Walter Carneiro assumiu o posto de adjunto, no lugar que era de Ademar.

O governador Eduardo Riedel, que tem se mantido afastado das questões mais políticas, priorizando o governo, fez as trocas solicitadas por Tereza, aliada do tempo de eleição. Já a tropa tucana que pensa no partido está de olho na senadora, no famoso: “sua liberdade começa onde termina a minha”.

Campo Grande é um dos municípios que o PSDB trabalha para a próxima eleição, tendo Beto Pereira como o nome escolhido para a disputa. Tereza, por sua vez, se aproximou da prefeita Adriane Lopes (Patriota) e já fez convite para filiação, o que também tem chamado atenção dos tucanos.

Por enquanto, prefeitos foram convidados, mas ainda não formalizaram as transferências de siglas e tudo ronda no mundo das especulações. Entretanto, o passar dos dias vai mostrando quem será quem no jogo político, onde também vale a máxima: amigos, amigos, negócios a parte. André Puccinelli (MDB) poderia falar melhor sobre esta relação, que envolve muito mais poder do que amizade, mas isso é assunto para um novo capítulo.

