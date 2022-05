Fogo em terreno baldio destruiu um Fiat Uno no Bairro Nova Lima em Campo Grande. O proprietário perdeu um equipamento de trabalho, avaliado em R$ 20 mil. O topógrafo João da Silva Marques, 54 anos deixou o carro estacionado enquanto prestava um serviço para uma emprega de recapeamento asfáltico. Pouco tempo depois foi avisado que seu veículo estava em chamas. O carro ficou completamente destruído. “Fiquei muito triste”, disse, emocionado e chorando muito. Os bombeiros, a PM foram chamadas. O dono da área deve ser localizado para avaliar se pode ser responsabilizado pela destruição do veículo e do equipamento. Marques deixou telefone de contato, pedindo ajuda para comprar novos equipamentos. (67) 99605-3031.