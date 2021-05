Sidrolândia (MS), Nesta Quinta feira (13) . Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de ontem, um veículo Scania 124-420 de cor branca acoplado a um semirreboque vermelho carregado com arroz com casca, tendo 240 fardos prensados de maconha escondidos na carga lícita.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo pela rodovia MS-162, na região de Sidrolândia.

Os militares abordaram o condutor da carreta, um homem de 30 anos de idade, que estava agitado e com informações imprecisas sobre seu trabalho na região. Durante a vistoria localizou-se o entorpecente que, após descarregado o arroz em uma cerealista na cidade de Itaporã, totalizaram 7.770 quilos de maconha, mais 14 quilos de skank.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.