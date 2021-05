Campo Grande (MS) Policiais Militares Ambientais e da Polícia Federal de Corumbá saíram na madrugada de hoje (30) em uma operação de fiscalização ambiental, visando especialmente a realizar diligências na região onde foi encontrada uma onça-pintada morta por disparo de arma de fogo, para averiguação de caça ilegal, mas também de outros crimes ambientais.

Os policiais chegaram a ir ao local em que está a carcaça do animal, à cerca de 4 metros da margem do rio Paraguai, nas proximidades da foz do rio São Lourenço, a aproximadamente 240 km da cidade de Corumbá. Os Federais recolheram um projétil de arma de fogo encontrado na carcaça da onça para a investigação da caça ao animal, que pelo estado de decomposição estaria ali há vários dias.

Serão executadas investigações sobre a autoria da caça desta onça, porém, a PMA calcula que existe também uma hipótese de o bicho ter sido alvejado por pessoas inescrupulosas que passavam em uma embarcação, como infelizmente acontece até com alguns motoristas inescrupulosos, que param veículo e atiram em animais às margens de rodovias, por pura maldade.

De qualquer forma, os Policias ficam na região, que é muito distante do perímetro urbano, realizando investigação na tentativa de chegar a autoria do abate deste animal, mas também para fiscalizar e investigar outros crimes ambientais, como pesca predatória e demais crimes contra a fauna e flora.