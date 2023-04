Fomento do consumo à carne ovina terá destaque na Expochurrasco

A carne ovina também se fará presente no próximo dia 22 de abril na Expochurrasco, em Porto Alegre (RS). O evento, que ocorrerá no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, no Centro da capital gaúcha, terá espaços de degustação e de conhecimento sobre a proteína de ovinos. A Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), vai participar em parceria com o frigorífico Carneiro Sul.

Conforme o diretor da Carneiro Sul, João Bernardo da Silva Filho, a Expochurrasco vem a evidenciar o churrasco na capital gaúcha com o objetivo de apresentar Porto Alegre como a capital nacional do churrasco. “Nós da Carneiro Sul somos um dos patrocinadores do evento. O nosso objetivo é aproximar os consumidores e amantes do churrasco dos nossos produtos e, consequentemente, fazer com que a nossa marca esteja vinculada a grandes eventos e quando eles tiverem a oportunidade de consumir a carne do cordeiro lembrar da nossa marca”, salienta.

Na estação, serão assados os cordeiros patagônicos, com os assadores Adriano Bitello e Carlos Alberto Churrasqueiro. “Teremos carne de cordeiro da Carneiro Sul em várias outras estações onde o consumidor vai poder apreciar a carne do cordeiro em vários pontos”, detalha João Bernardo, que complementa que é importante para a ovinocultura estar posicionada no evento. “É importante a Arco estar posicionada para que as pessoas saibam que existe uma associação voltada à ovinocultura e rompa essa barreira e que os consumidores conheçam além da carne, saber que há um movimento, uma associação que trabalha em prol das pautas da ovinocultura gaúcha, fortalecendo a ovinocultura, os produtores e a indústria para que tenhamos uma ovinocultura cada vez mais forte”, complementa.

O presidente da Arco, Edemundo Gressler, explica que a participação da entidade será com sua marca e representação para mostrar ações que possibilitem o desenvolvimento e incentivo do consumo da carne ovina. “Carne esta que tem sabores inigualáveis. É uma carne que tem muitas características saudáveis para se degustar. Então, nesse sentido, estaremos presentes e apoiando o evento e mostrando para a comunidade e a população portoalegrense a importância e o sabor desta extraordinária proteína que a ovinocultura tem condições de produzir e fornecer à mesa do nosso consumidor. E vamos com este viés de apoio e na questão de vanguarda de mostrar a qualidade da carne ovina”, observa.

A promoção da Expochurrasco é da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac) e o evento contará com mais de 40 estações de diferentes tipos de carnes em um “open food” das 12h às 19h. Informações sobre ingressos podem ser obtidas em www.expochurrasco.com.br.