Fora da disputa, Zeca fala em renovação e alerta para equívoco do PT

O deputado estadual Zeca do PT negou que críticas do partido à homenagem que fará a Michel Temer (MDB) seja o motivo da desistência da Prefeitura de Campo Grande. Embora tenha citado o episódio ao anunciar a desistência, o deputado explicou que outros motivos o levaram a recuar da candidatura.

“A desistência é muito em função que cumpri o meu papel. Percebi que o campo progressista não se pronunciava e lancei pensando em articular a federação, aproximar o PDT, União, da Rose, e o PSB”, iniciou.

A certeza da desistência veio com o surgimento de novos nomes dentro do próprio PT. “Quando percebi a candidatura da Gisele, que o presidente do PT convenceu a Camila e que tem mais duas pré-candidatas do movimento negro, resolvi desistir, porque acho que é tempo de renovação”, justificou.

Fora no jogo na Capital, o deputado afirma que vai cuidar das candidaturas no interior, mas alerta para um equívoco que o Partido dos Trabalhadores (PT) pode cometer na Capital, o que pode comprometer, segundo ele, o resultado da eleição para o grupo de centro-esquerda.

“O PT estará cometendo um equívoco se não ampliar aliança. É legítima a candidatura da Rose Modesto (União) do Lucas de Lima (PDT). Lá na frente uma pesquisa escolhe o melhor nome entre estes candidatos”, sugeriu.

Sem Zeca o PT tem como pré-candidatas a deputada federal Camila Jara, a candidata do partido ao Governo do Estado na eleição passada, Giselle Marques, e as professoras Eugênia Portela e Bartô.

Relacionado