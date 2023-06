Fora do habitual, Feira de Ciências em Emei ensina crianças e encanta pais

Crianças de 6 meses até 3 anos, da Emei Carlos Nei da Silva, localizada no Bairro Jardim Arco Íris, em Campo Grande, levaram conhecimento aos demais alunos e encantaram os pais, na primeira feira de ciências realizada pela Escola de Educação Infantil.

A diretora da unidade, Geovana Zucarelli, diz que a ideia surgiu como uma necessidade de levar o pedagógico para fora da sala. “Os pais querem ver o que os filhos produzem no dia a dia e a gente não precisa fazer com que tudo se resuma a música, então, demos essa experiência aos nossos alunos”.

A unidade escolar tem 130 alunos do grupo 1, que são crianças a partir de 6 meses, ao grupo 3, de crianças até 3 anos. “Os pequenos adquirem conhecimento através da experimentação”, afirma a diretora.

São cinco estandes com a apresentação do que foi produzido em sala, além das fotos. A professora do grupo 3 A, Mayra Dias, trabalhou com os alunos sobre o sistema solar, no projeto A Criança e O Espaço. “Trabalhamos todos os elementos que constituem o espaço, como o sol, a lua e as estrelas. Eles achavam que antes era só o sol que ficava no céu, mas não sabiam que o sol era uma estrela, por exemplo”.

Mayra trabalhou com os alunos na produção de painéis para fazer o sistema solar com pedras de jardim, onde as crianças pintaram como se fossem meteoros. “As fases da lua fizemos com bolacha e teve a experimentação também, foi muito enriquecedor”.

O grupo 1, dos alunos menores, também não ficou de fora. A pedagoga Samira Musa conta como foi a experiência com as crianças. “Nós plantamos rabanete, então deixamos as crianças mexerem na terra, conhecer a semente. No jardim, mostramos os bichos, como a formiga. As atividades foram bem elaboradas para que os alunos pudessem conhecer o mundo aqui fora”.

Os dinossauros foi o tema do grupo 2. Os alunos fizeram até escavação no pátio da Emei, durante o semestre. A pedagoga Aline Gavilan relata como foi o processo. “Eles amam dinossauros e eu fui trazendo os bonecos, mostrando como eles nasciam através de fotos, aí fizemos os ovos com bexigas, eles ajudaram a colar os papéis, ovos congelados também com dinossauro dentro. Os alunos participaram de todo o projeto”, relembra.

Todo o processo da feira de ciências foi fotografado e estava em exposição. A mãe de Emily, do grupo 3, Camila Infran, foi conferir de perto o trabalho da filha. “Eu acho um máximo poder ver o que a Emily faz em sala de aula e é bacana porque a gente vê a evolução dos nossos filhos, pois a Emei contribui muito para isso”.

A auxiliar de produção Luana Ferreira, mãe do Cauã, de 3 anos, disse que foi uma surpresa ver a capacidade das crianças na elaboração dos conteúdos com tão pouca idade. “É legal saber que eles aprendem sobre os animais, o espaço, as plantas. É emocionante”.

Os alunos Eloá Vitória e Marcos, ambos do grupo 3, adoraram aprender sobre as sementes, a produção do mel e queijo. A professora Rosimeire Silva produziu uma vaca de papelão, fez uma teta com luvas cheia de água, para que os alunos manuseassem como estivessem tirando leite. “Aqui temos o trabalho todo de um semestre. Os alunos viram como faz o pó do açafrão, conheceram a semente do café e achavam que tinha cheiro. Como eles são da cidade, acabam não tendo muito contato com o campo, então trazer isso para a sala de aula foi muito bacana”.