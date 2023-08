Fora do PL, Contar fala em pesquisa e deputado defende candidatura de Pollon

O ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) terá dificuldade para conseguir apoio para a candidatura a prefeito em Campo Grande se não se filiar ao Partido Liberal (PL). Nesta quarta-feira, Contar divulgou uma nota afirmando que uma pesquisa definirá o candidato do grupo bolsonarista, mas o deputado estadual Coronel David (PL), que participou de reunião do partido com o general Braga Neto (PL) recentemente em Campo Grande, afirma que o deputado federal Marcos Pollon (PL) é o nome do partido hoje.

“Na reunião que o general Braga Neto teve somente com a presença dos parlamentares do PL (eu, Pollon, Rodolfo, João Henrique e Neno Razuk) eu disse ao general que o PL precisa ter candidatura própria em Campo Grande e que o candidato seja do PL. É o PL que tem representatividade e força politica. E complementei dizendo que se o nome for o do Pollon, eu vou apoiar”, explicou o deputado Coronel David.

Segundo o deputado, Braga Neto concordou com o propósito de apoiar uma candidatura do partido na Capital. “Sem dúvida, é o momento dele. Eu já fui candidato a prefeito em Campo Grande em 2016. O João foi candidato a prefeito na última eleição municipal. Caso o Pollon não seja candidato, nós temos nomes para a disputa: o meu, o do João, Rodolfo, Neno”, complementou. Indagado sobre Contar, Coronel David disse que comentaria apenas sobre filiados ao PL, já que defende candidatura própria do partido na Capital.

Nota de Contar

Curiosamente, nesta quarta-feira, a assessoria de Contar divulgou um release falando de um convite de Braga Neto para filiação dele no Partido Liberal. Além disso, afirma que, apesar das especulações, o candidato só será definido no ano que vem, por meio de pesquisa.

A assessoria cita, no release, pesquisa onde Contar aparece em empate técnico com André Puccinelli (MDB) na liderança para a Prefeitura de Campo Grande. Questionado nesta sexta-feira sobre essa definição pelo nome de Pollon, Contar preferiu dizer que aguarda posicionamento do PL. Ele ainda não respondeu ao convite do próprio Pollon para filiação ao PL.

