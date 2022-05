Ação conjunta entre a Polícia Nacional e a Polícia Civil gerou a prisão de um foragido da Justiça brasileira na tarde desta quarta-feira (11), em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Ponta Porã. ‘Capacete’, de 44 anos, como é conhecido na região de fronteira, é dono de uma extensa ficha de assaltos à mão armada e outros furtos na cidade de Ponta Porã. Do lado paraguaio ele também é acusado de tentativa de estupro.

Após a operação conjunta envolvendo tanto a Polícia Nacional, quanto a Polícia Civil, ‘Capacete’ foi preso nas proximidades da Linha Internacional encaminhado para a 1ª Delegacia de Ponta Porã para as devidas providências.