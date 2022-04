Um foragido da Justiça, identificado como Gerson Viana Maciel, de 37 anos, foi ferido a tiros durante um roubo de uma motocicleta, na noite desta segunda-feira (4), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

De acordo com as informações que constam em boletim de ocorrência policial, Gerson contou que estava de motocicleta em frente a uma residência na Rua Graciliano Ramos aguardando a esposa, quando foi abordado por dois homens.

A dupla anunciou o assalto, então Gerson passou as chaves da moto e saiu correndo, momento em que foi atingido por dois tiros, nas costas e braço esquerdo.

Mesmo ferida, a vítima continuou correndo, parando algumas quadras à frente, na Rua Monsenhor Sarrion. Gerson recebeu os primeiros atendimentos e quando qualificado, a Polícia Militar descobriu que havia um mandado de prisão contra ele. Gerson foi socorrido em estado grave e está sob escolta policial na Santa Casa.