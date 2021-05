A Polícia Civil após um trabalho de investigação prendeu um traficante (21) na manhã desta quarta-feira (12), em Campo Grande/MS. Ele estava foragido desde o ano passado quando sofreu um atentado ao sair da Gameleira. O autor é acusado da tentativa de homicídio de um desafeto de 30 anos apontado como autor de furtos na região do bairro Parque do Sol. O crime aconteceu no dia 5 de abril, quando dois “auxiliares” do traficante receberam ordens de dar um “susto” na vítima que foi retirada de casa e espancada com pedradas na cabeça. A vítima foi socorrida em estado grave para a Santa Casa onde está internado na UTI.

De posse de informações os investigadores montaram uma campana em frente à casa do autor. Contra ele havia um mandado, pois, estava foragido desde que foi ferido com 19 tiros quando saia da Gameleira. Sendo que após alta médica não retornou ao presídio. O mandado foi cumprido hoje pela manhã. Na casa do foragido foi apreendido uma arma importada de Israel, que é usada pela polícia, além de dois carregadores com munições de 9mm e .380, e outras mais 53 munições de diversos calibres. Além da apreensão de 22 porções de maconha, dinheiro do tráfico e um caderno com anotações da venda de drogas.

Aos policiais, O traficante disse aos policiais que a arma foi adquirida por ele para a sua proteção pois estava recebendo ameaças de morte. Mas não revelou de quem comprou e nem quanto pagou pela pistola importada. Ele cumpria pena na Gameleira pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. A pistola israelense será periciada para saber se foi usada em algum crime na Capital.