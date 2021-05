Ismael Cesar dos Santos (33), com quatro mandados de prisão em aberto foi preso nesta quarta-feira (12), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande (MS). Com ele foi apreendido drogas e um veículo Fiat/ Toro avaliados em R$ 250 mil. Para se livrar do flagrante, Ismael apresentou documentação falsa aos policiais do Batalhão de Choque. A apreensão ocorreu logo após uma denúncia de violência doméstica, onde os policiais descobriram os mandados em aberto e a droga escondida no carro em sua residência. Foi encontrado cinco tabletes de maconha no veículo e mais 70 tabletes da droga no alçapão da casa. Além da descoberta de um simulacro que estava dentro de uma caixa embaladora a vácuo. Em depoimento, o autor confessou que despachava a droga para vários estados brasileiros usando uma empresa de transporte, e que o carro que estava em sua casa era de apropriação indébita do estado de São Paulo, e que havia retirado de um caminhão cegonha recebendo o valor de R$ 500 para guarda-lo em casa.