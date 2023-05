Foragido da justiça é preso em ação policial no bairro Jardim Gramado em São Gabriel do Oeste

São Gabriel do Oeste (MS) – Na noite deste sábado (06/05), por volta das 23h50, uma equipe da Policial Militar realizava rondas pelo bairro Jardim Gramado, quando na Rua Anhumas com Rua das Perdizes, em frente a uma conveniência, um indivíduo despertou suspeita.

Ao ver a viatura policial, o suspeito tentou se esconder entre as pessoas que estavam no local, mas foi alcançado pela equipe policial. O indivíduo foi submetido a uma busca pessoal e teve seus dados checados no sistema SIGO, momento em que foi constatado que ele era foragido do sistema prisional.

Diante dos fatos, a equipe policial encaminhou o suspeito ao Hospital Municipal para realização de exame de corpo de delito e posteriormente à Delegacia de Polícia Judiciária local, onde foi elaborado um boletim de ocorrência e entregue ao Investigador de plantão para as providências necessárias.

A ação policial ocorreu de forma rápida e eficiente, sem causar danos físicos ao suspeito ou a terceiros. A Polícia Militar continua atuando no combate ao crime e garantindo a segurança da população.