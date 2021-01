AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – A PM na data de quarta-feira (5) recebeu denúncia de que um foragido da justiça estaria nas proximidades do Bairro Alto, e em rondas naquela localidade a guarnição avistou o homem de 38 anos de idade, que ao ser checado no sistema policial foi verificado que ele estava evadido do sistema prisional. Diante disso, o indivíduo foi conduzido até a Delegacia Local para providências que o caso requer.