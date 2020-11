AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – Durante policiamento ostensivo a PM prendeu na terça-feira (24) mais uma pessoa com pendências judiciais. Os policiais em patrulhamento pelo centro da cidade perceberam a atitude suspeita de um jovem de 28 anos. Na abordagem foi constato via CIOPS que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Após as verificações, o indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para as devidas providências.