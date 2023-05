Foragido da justiça é preso pela Polícia Militar de São Gabriel do Oeste.

São Gabriel do Oeste (MS) – Um homem de 41 anos foi preso nesta terça-feira (02), por volta das 11h15, durante policiamento ostensivo, no bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste. A equipe de serviço avistou o suspeito em atitudes suspeitas, que demostrou extremos nervosismo ao ver a presença dos policiais.

Foi então que a equipe de serviço deu ordem de parada ao homem e realizou busca pessoal e checagem no sistema SIGO, que não constatou nenhum ilícito. Entretanto, foi verificado que o homem estava evadido do sistema prisional e possuía um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, foram lidos os direitos constitucionais do indivíduo, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o Hospital Municipal para realizar exame de corpo de delito. Posteriormente, o suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Judiciária do município, onde foi elaborado o boletim de ocorrência.

O indivíduo não apresentava lesões corporais e foi entregue sem incidentes ao investigador de plantão para providências cabíveis.