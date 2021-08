Foragido é preso por policiais civis por suspeita de tráfico drogas e posse de arma de fogo em Campo Grande (MS). Os policiais obtiveram a informação de que o procurado seria extremamente violento. Levantamentos preliminares conduzidos pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACCO) identificaram o foragido como sendo F.D.F., de 47 anos, alcunhado por Maçã.

No local, dois usuários foram flagrados consumindo entorpecentes. Foram apreendidos cinco porções de maconha, um revólver calibre .38, sete munições do calibre .38 intactas, uma faca com resquícios de substância esverdeada semelhante a maconha, dois celulares e um rolo de fita adesiva com a mesma tonalidade da que envolvia as porções de drogas, possivelmente empregada no fracionamento da droga.

O envolvido recebeu voz de prisão em flagrante delito por tráfico e posse irregular de arma de fogo.