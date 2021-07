PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Um homem de 32 anos que estava foragido foi recapturado na noite de segunda-feira (5) por uma equipe de Policiais Militares do 3º Pel. do 4º BPM. A equipe PM realizava rondas pela área central do município e abordou o cidadão em atitudes suspeitas, sendo constatado contra si um Mandado de Prisão em aberto. Diante dos fatos o autor foi preso e conduzido à Delegacia para os procedimentos legais.