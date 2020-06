Polícia Civil capturou um foragido da justiça há dois anos e cinco meses. Contra o cidadão de 29 anos havia um mandado de prisão preventiva em aberto emitido pelo juiz da 2.ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, em um processo que responde por um homicídio ocorrido em janeiro de 2018. O suspeito será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.