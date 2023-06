Foragido da justiça entra em confronto com as Polícias Civil e Militar em Miranda

Na manhã desta terça-feira, 20/06, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Miranda-MS, juntamente com uma equipe do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE/PMMS), realizaram uma operação para prender L.B.C., de 32 anos, indivíduo suspeito do cometimento de diversos crimes na região, além de possuir mais de 30 passagens pela polícia e ter contra si um mandado de prisão em aberto.

Verificou-se que o indivíduo estava escondido em zona de mata na região do bairro Maria do Rosário, motivo pelo qual foi acionada a equipe do BOPE/MS, uma vez que estes militares possuem uma expertise em área de mata e rastreio.

Foi realizado um cerco com objetivo de capturar o indivíduo, sendo que, ao ser avistado, o autor não acatou às ordens e investiu contra os policiais, sendo necessária intervenção para repelir a injusta agressão. Na oportunidade o indivíduo portava um revólver calibre.38.

L.B.C. foi alvejado e posteriormente socorrido para o hospital da cidade, onde passou por uma cirurgia e encontra-se em observação.