PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Em operação conjunta Polícia Militar e Polícia Nacional prenderam na tarde de segunda-feira (5) um jovem de 22 anos autor de homicídio e ocultação de cadáver, ocorrido no território paraguaio. O autor estava sendo procurado pelas autoridades paraguaias. E graças as informações e colaborações mútuas entre os órgãos de segurança pública dos países vizinhos, o autor foi preso na zona rural de Aral Moreira e conduzido pela Polícia Nacional do Paraguai para os procedimentos legais.