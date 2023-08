Foragido da justiça tem o corpo crivado de balas na fronteira

Pistoleiros executaram com 15 tiros o fugitivo da justiça o Paraguai Rubén Darío Morel Santa Cruz (40) em Pedro Juan Caballero. Contra ele havia um mandado de prisão por tentativa de homicídio em 2011. O jagunço desceu do carro entrou no comércio e crivou de balas Rubén que jogava caça-níqueis. Os tiros atingiram o rosto e o crânio. A Polícia Nacional está no encalço do criminoso.