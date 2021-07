Vivendo a 50 metros da praia o foragido da Omertà Thyago Machado Abdulahad morreu no final da manhã desta sexta-feira (9) em confronto com policiais em SC. Ele estava vivendo na Praia dos Ingleses, em Florianópolis (SC). De acordo com o Delegado John Vieira, da CORE (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais) de Santa Catarina “há alguns dias os policiais investigavam Thyago. Mas o criminoso não saía do apartamento, localizado na Praia dos Ingleses, área nobre que fica ao norte da ilha. Thyago estaria vivendo na beira da praia.

Hoje (9) pela manhã os policiais conseguiram abordar Thiago. O acusado de posse de uma pistola reagiu e entrou em confronto com os policiais. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Thyago é considerado “segurança” e pistoleiro do grupo investigado pela Omertà que atua na região de fronteira com Fahd Jamil, que atualmente está preso em Campo Grande.