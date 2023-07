Foragido por praticar diversos roubos na Bahia é preso pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da 4ªDelegacia de Polícia de Campo Grande/MS, prendeu na manhã desta segunda-feira, 24/07, um homem de 22 anos, foragido da justiça do Estado da Bahia, pela prática de diversos roubos.

O mandado de prisão preventiva Expedido pelo Juiz da Primeira Vara Criminal de Alagoinhas/BA no ano de 2021, foi cumprido nesta manhã, em uma residência localizada no bairro Nova Jerusalem, nesta Capital.

O preso foi encaminhado ao Sistema Penitenciário e está à disposição da Justiça.