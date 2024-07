Foragidos da justiça são capturados na Capital

Em Campo Grande, Polícia Civil captura dois indivíduos foragidos da justiça. Os dois indivíduos estavam com mandados de prisão em aberto e eram considerados foragidos da justiça.

A primeira prisão ocorreu no Bairro Nova Campo Grande durante operação “Lei e Ordem”, que apura crimes de homicídios qualificados, praticados no Estado vizinho. Na ocasião, um homem de 35 anos foi capturado por estar com mandado de prisão temporária em aberto.

A segunda prisão foi de jovem de 27 anos contra quem havia mandado de prisão por crimes de dano, injúria e lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Os dois capturados foram recambiados para o sistema penitenciário.