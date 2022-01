Investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) receberam informações de que havia um indivíduo foragido da justiça na região do bairro Campo Nobre. Após diligências, a equipe localizou o homem, de 23 anos, em frente a sua residência e efetuou sua prisão, sendo este foi conduzido até a DEPAC CEPOL, onde ficou à disposição da justiça. Em outra situação, os policiais receberam informações de que havia um indivíduo foragido da justiça na região do bairro Maria Rosa Pedrossian. Após diligências, a equipe localizou o indivíduo, de 49 anos, na sua residência e efetuou a prisão, sendo este foi conduzido até a DEPAC CENTRO, onde ficou à disposição da justiça.