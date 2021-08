A Força Aérea dos EUA anunciou essa semana que deseja começar a usar carros voadores que tem a sua disposição até o ano de 2023 como parte do programa Agility Prime, que tem o objetivo de desenvolver novas aeronaves militares elétricas. Segundo o coronel e diretor do programa de inovação tecnológica da Força Aérea, o AFWERX, Nathan Diller, o objetivo do programa militar é ter ao menos um dos 4 veículos testados pelo exército em campo até 2023.

O programa foi lançado em abril de 2020 e desde lá concedeu vários certificados de aeronavegabilidade militar e mais de 200 contratos de transferência de tecnologia para pequenas empresas. De acordo com o resultados dos testes, o primeiro veículo que deverá ser colocado em campo é o Lift Aircraft. Além da Lift, as empresas Joby Aero, Beta Technologies e Kitty Hawk possuem essa certificação, que ajudam a reduzir riscos regulatórios e permitem que a Força Aérea compense as empresas por voos de teste.

O primeiro certificado de aeronavegabilidade militar foi concedido para a Beta Technologies, em maio de 2021. Com os carros voadores em sua frota de veículos/aeronaves, a Força Aérea vai poder conduzir operações sem a necessidade de uma pista para pousos e decolagens, além de poder treinar seu contingente para lidar com a tecnologia em campos de batalhas e operações especiais. Além disso, os militares também têm o interesse de investir nessas plataformas para desenvolver tecnologias que tenham ligação com eletrificação e autonomia.