Segundo o secretário de Segurança Pública do estado, Rodney Miranda a Força Nacional estar é reforçando a partir desta quinta-feira (17) as buscas pelo “serial killer” Lázaro Barbosa. A tropa composta por policiais militares, civis, bombeiros militares e peritos dos estados e do Distrito Federal a força atua na preservação da ordem pública, segurança das pessoas e patrimônio, além de calamidades. A Polícia usa drones que detecta o calor para encontra Lázaro principalmente durante a noite. Cães e helicópteros ajudam na busca. Em um encontro, na terça-feira (15), entre Lázaro e policiais, houve troca de tiros e dois militares foram atingidos de raspão. Eles foram levados conscientes para hospitais de Goiás. Um já recebeu alta. “Estamos chegando cada dia mais perto e vamos persistir”, frisou o secretário de segurança.