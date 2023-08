Força-tarefa do Governo com gigante da celulose vai recuperar 100 km de rodovia em Sonora

Em uma inédita força-tarefa, Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Sonora e a indústria Suzano se uniram para acelerar a manutenção de 100 quilômetros da MS-213, nova rota de transporte de eucalipto do norte para o centro do Estado, onde está Ribas do Rio Pardo, município sede da nova fábrica de celulose da Suzano, que deve entrar em operação em junho de 2024.

O trecho não pavimentado da rodovia estadual terá recuperação total em pontos críticos. Iniciados nesta semana, os serviços são coordenados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras estaduais vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Neste início de obra, as equipes trabalham no mapeamento de jazidas, de onde sairá o material para a manutenção, e nos caminhos de serviço da obra. As equipes estão se mobilizando. Pelo menos 11 caminhões da Agesul e 14 maquinários da Suzano vão atuar na operação. A frota estadual será responsável pelo transporte das britas e dos cascalhos. Os equipamentos da Suzano vão trabalhar com o material na rodovia. Já a Prefeitura de Sonora auxilia na busca pelo material e na liberação das cascalheiras no município.

Conforme projeto, a MS-213 vai receber reconformação da plataforma da pista, encascalhamento, limpeza nos dispositivos de saídas de água e reforço na drenagem, além de patrolamento e elevação em alguns pontos. “Estamos preparando o trecho para melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança e garantir o fluxo de caminhões com cargas de eucalipto”, explicou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog.

Com cerca de 200 quilômetros, a MS-213 faz ligação rodoviária de Sonora com os municípios de Itiquira e Alto Araguaia, no Mato Grosso, pela MT-370. A estrada passa por uma região com expressivo cultivo de cana de açúcar, soja, milho e eucalipto.