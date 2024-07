Força-tarefa vai ao trecho onde indígena morreu atropelado e rodovia é desbloqueado

Indígenas após a morte por atropelamento de Catalino Gomes Lopes por uma caminhonete Toyota Hilux branca na manhã de terça-feira (30), no Anel Viário interdiram a pista em Dourados. A liderança fez o velório no meio da rodovia e ameça fazer o sepultamento.

Posteriormente houve o fechamento total da via que perdurou até o dia de hoje (31/07) sendo reinvindicado pelos manifestantes a instalação de redutores de velocidade na pista. Nesse sentido a liderança fez o velório no meio da rodovia e ameça fazer o sepultamento.

A Polícia Militar juntamente com a FUNAI e o Gerente do DETRAN em Dourados compareceram ao local de interdição e após uma interlocucão com os representantes dos indígenas houve a liberação total da MS- 379.

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária esteve presente quando ocorreu a fatalidade automobilística e tomou todos procedimentos necessários inclusive submetendo os integrantes do veículo a testes de bafometro que foram negativos.

Apesar dos ânimos acirrados e da necessidade da ação policial não houve feridos pelo local sendo que a negociação posterior ocorreu de forma pacífica e contou com a presença da Força Nacional. A rodovia foi liberada pra o trânsito.

FOTOS/VÍDEO: DIVULGAÇÃO POLÍCIA MILITAR